MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές και διαρρήξεις – Δικογραφίες σε βάρος 9 ατόμων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος εννέα ατόμων συνολικά, για επτά περιπτώσεις κλοπής (3 από όχημα, 2 από οικίες, 1 από κατάστημα και 1 σε δημόσιο χώρο).

Τα ανωτέρω αδικήματα τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 2024 έως Ιανουάριο 2026 στην ευρύτερη περιοχή Πυλαίας – Χορτιάτη και αφαιρέθηκαν, συνολικά, το χρηματικό ποσό των 1.850 ευρώ, κοσμήματα-τιμαλφή, ηλεκτρικές- ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα εκτιμώμενης αξίας 4.000 ευρώ περίπου.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δικογραφίες Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Φλωρίδης για Τέμπη: “Αν δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις στην Ελλάδα, θα χρειαστεί συνδρομή από το εξωτερικό”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι έρευνες νότια των Καλών Λιμένων για τον εντοπισμό αγνοουμένων μεταναστών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ακρωτηριάστηκε 23χρονος οπαδός από φωτοβολίδα μετά τον αγώνα ΑΕΚ – Λεβαδειακού

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Έχω βάλει τέλος στην ιστορία του metoo, δεν γίνεται αυτό να είναι μια αιώνια κατάσταση

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Με κέφι και σαρακοστιανά εδέσματα γιορτάστηκαν τα “Κούλουμα”