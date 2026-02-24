Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές και διαρρήξεις – Δικογραφίες σε βάρος 9 ατόμων

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες, σε βάρος εννέα ατόμων συνολικά, για επτά περιπτώσεις κλοπής (3 από όχημα, 2 από οικίες, 1 από κατάστημα και 1 σε δημόσιο χώρο).

Τα ανωτέρω αδικήματα τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 2024 έως Ιανουάριο 2026 στην ευρύτερη περιοχή Πυλαίας – Χορτιάτη και αφαιρέθηκαν, συνολικά, το χρηματικό ποσό των 1.850 ευρώ, κοσμήματα-τιμαλφή, ηλεκτρικές- ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα εκτιμώμενης αξίας 4.000 ευρώ περίπου.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.