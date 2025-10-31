MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη διαρρήκτη- Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με κλεμμένη μοτοσικλέτα και προσέκρουσε σε οχήματα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με επεισοδιακό τρόπο συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης στη δυτική Θεσσαλονίκη ένας 24χρονος Ιρακινός, ο οποίος νωρίτερα μαζί με ένα ακόμα άτομο διέρρηξε καταστήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 24χρονος εντοπίσθηκε στην περιοχή της Πολίχνης, να οδηγεί μαζί με συνεργό του δίκυκλη μοτοσικλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή τις προηγούμενες ημέρες. Σε σήμα στάσης των αστυνομικών εκείνος όχι μόνο υπάκουσε αλλά ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Τελικά όμως δεν τα κατάφερε καθώς προσέκρουσε στο υπηρεσιακό όχημα και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης του πέρασαν χειροπέδες.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα της ΕΛΑΣ, οι δράστες λίγο νωρίτερα διέρρηξαν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 2 φαρμακεία και 1 σούπερ-μάρκετ, ενώ αποπειράθηκαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 352 ευρώ, 1 ρολόι χειρός και 2 ηλεκτρονικές συσκευές.

Στην κατοχή του 24χρονου, ο οποίος στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά δισκία, χρηματικό ποσό και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, τα οποία θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών για διακεκριμένες κλοπές, απείθεια, παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Καβάλα: Αποσύρεται η νυν διοίκηση – Κάλεσμα για νέο επενδυτή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Κομοτηνή: Έντονη ανησυχία από νεκρά ζώα που βρέθηκαν σε εγκαταλελειμμένη περιοχή στον Ίασμο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τραγωδία στην Ιερουσαλήμ: 15χρονο αγόρι έπεσε από πολυώροφο κτίριο και σκοτώθηκε – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Γιάννης Κατινάκης: Η ζωή είναι μικρή για να κρυβόμαστε, η πλειοψηφία των ομοφυλόφιλων δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στον Θερμαϊκό για καθαρισμό του παραλιακού μετώπου βγήκε η “Αλκίππη” – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Συνελήφθη 26χρονος που έτρεχε με 174χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού – Δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης