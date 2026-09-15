Θεσσαλονίκη: Έπαιζαν παράνομα τυχερά παιχνίδια σε ίντερνετ καφέ – 13 συλλήψεις, ανάμεσά τους και 84χρονη

Συνολικά 13 άτομα συνελήφθησαν χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης για παράνομα τυχερά παιχνίδια, σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως

Πρόκειται για δώδεκα Έλληνες ηλικίας από 31 έως 84 ετών (4 άντρες – 8 γυναίκες) και έναν 54χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ίντερνετ-καφέ στην περιοχή της Ανάληψης, κατελήφθη ένας εκ των συλληφθέντων (31χρονος) ως προσωρινά υπεύθυνος, ενεργώντας από κερδοσκοπία και για λογαριασμό 34χρονου ημεδαπού – ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που αναζητείται, να έχει εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία 32 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκ των οποίων στους 12 διενεργούνταν παράνομα τυχερά παίγνια από τους άλλους συλληφθέντες.

Κατασχέθηκαν, συνολικά, το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ προερχόμενο από παράνομα παίγνια, 12 κεντρικές μονάδες Η/Υ και 1 κεντρική μονάδα «server». Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν αρμοδίως.