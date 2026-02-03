MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι τέσσερις συλληφθέντες μετά από πορεία και ένταση στο κέντρο

|
THESTIVAL TEAM

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για εμπλοκή σε ένταση με αστυνομικούς, μετά από πορεία που έγινε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τρεις εξ αυτών (δύο άνδρες και μία γυναίκα) παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για οπλοκατοχή -πράξη που συνδέεται με ξύλινα κοντάρια, τα οποία φέρεται να κατείχαν και διώκεται πλέον σε βαθμό κακουργήματος, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Ακόμη, αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για διατάραξη κοινής ειρήνης, και, κατά περίπτωση, για σωματικές βλάβες, τετελεσμένες ή σε απόπειρα, εις βάρος αστυνομικών.

Μετά την απολογία τους αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η τέταρτη συλληφθείσα, η οποία διώκεται μόνο για διατάραξη κοινής ειρήνης, είχε αφεθεί ελεύθερη τα προηγούμενα 24ωρα, λόγω της νομικής της ιδιότητας (ειδική δωσιδικία).

Όσοι απολογήθηκαν, σήμερα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ειρηνική κινητοποίηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν από νωρίς άτομα σε ένδειξη αλληλεγγύης στους διωκόμενους.

Θεσσαλονίκη

