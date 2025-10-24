MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εφιαλτικές στιγμές για τις δύο κοπέλες που παρενόχλησαν νεαροί στο λιμάνι – Τις αναζητούσαν όλο το βράδυ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν δύο κοπέλες, ηλικίας 15 και 17 ετών που είναι ΑμεΑ, στην πρώτη προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης, σχεδόν ένα ολόκληρο βράδυ, στα χέρια τριών αλλοδαπών.

Οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου Σύριου και ενός 17χρονου Ιρακικού, ενώ αναζητείται και ένας 24χρονος Αιγύπτιος. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται ότι προέβησαν σε πράξεις γενετήσιας φύσης εις βάρος των δύο ανήλικων κοριτσιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πατέρας της 15χρονης κοπέλας, η οποία είναι από τους Αμπελόκηπους πήγε στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων και κατήγγειλε την εξαφάνιση της. Οι αστυνομικοί έκαναν αναζήτηση όλο το βράδυ και τελικά την εντόπισαν στην πρώτη προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης σε κακή κατάσταση. Στη συνέχεια οι λιμενικοί προέβησαν άμεσα σε σύλληψη των δύο ανδρών.

Την Δευτέρα οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν με τις κατηγορίες προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

