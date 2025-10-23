MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς που παρενόχλησαν δύο ανήλικα κορίτσια στο λιμάνι – Αναζητείται και τρίτο άτομο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 19χρονου από τη Συρία και ενός 17χρονου από το Ιράκ προχώρησαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης (22/10) στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατόπιν καταγγελίας για πράξεις γενετήσιας φύσης που φέρονται να έλαβαν χώρα το βράδυ της Τρίτης (21/10) σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών, εντός υπαίθριου χώρου της Α’ Προβλήτας Θεσσαλονίκης.

Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.) περί “Προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας”, ενώ ο 17χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 338 του Π.Κ. περί “Κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη”.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, αναζητείται και έτερο άτομο στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Δημογλίδου για θάνατο 16χρονης στο Γκάζι: Δεν προκύπτει κλήση στο 100, ούτε τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο ΑΤ

ΔΙΕΘΝΗ 52 λεπτά πριν

Δεν έχει φύγει από το τραπέζι μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, λέει εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Eurovision 2026: Το ΡΙΚ διαψεύδει ότι η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Θ. Κοντογεώργης: Σημαντική πρόοδος στα έργα αποκατάστασης και στήριξης της Β. Εύβοιας 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες σταθμευμένο ΙΧ στον Δήμο Δέλτα

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ο Μεντβέντεφ λέει ότι ο Τραμπ “πάει γυρεύοντας” μετά την ανακοίνωση κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας