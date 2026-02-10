Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 266 προϊόντα

Δύο άτομα συνελήφθησαν για παρεμπόριο το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά επιβλήθηκαν τρία πρόστιμα για το ίδιο αδίκημα ενώ κατασχέθηκαν 266 προϊόντα παρεμπορίου.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά το χρονικό διάστημα από 02-02-2026 έως 08-02-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Βούλγαρη, Ξηροκρήνης, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

• Ελέγχθηκαν (423) άτομα,

• Συνελήφθησαν (2) εξ’ αυτών,

• Επιβλήθηκαν (3) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους (3.000) ευρώ,

• Σχηματίστηκαν (9) δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και

• Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν (266) προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.