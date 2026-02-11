Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν ψιλικατζίδικο και πήραν το συρτάρι της ταμειακής και μεταλλικό χρηματοκιβώτιο
Δυο αλλοδαποί συνελήφθησαν χθες για διάρρηξη και κλοπή στη Θεσσαλονίκη.
Οι δύο Αλβανοί ηλικίας 30 και 31 ετών διέρρηξαν κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Καλαμαριάς και αφαίρεσαν ένα μεταλλικό χρηματοκιβώτιο και ένα συρτάρι ταμειακής μηχανής.
Τους δύο άνδρες εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 30χρονος στερείται των απαραιτήτων ταξιδιωτικών εγγράφων που να δικαιολογούν τη νόμιμη είσοδο και παραμονή του στη Χώρα.
