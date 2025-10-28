Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα από τη φωτιά σε διαμέρισμα στη Νεάπολη – Βίντεο από το σημείο
Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα σε χώρο κλιμακοστάσιου μέσα στην πολυκατοικία στην οποία ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι της Τρίτης στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
Η φωτιά ξέσπασε για άγνωστους λόγους σε διαμέρισμα πολυκατοικίας πρώτου ορόφου επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, ενώ στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα σε χώρο κλιμακοστασίου πολυκατοικίας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, στο δήμο Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 28, 2025
Η φωτιά αυτή την ώρα έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ μετά από έλεγχο στο χώρο βρέθηκε μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.
Βίντεο από τη φωτιά:
