Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο γυναίκες Ρομά που έκλεψαν διάφορα προϊόντα από φαρμακείο

Στη σύλληψη δύο γυναικών Ρομά, ηλικίας 41 και 40 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικοί Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν καθώς από κοινού με δύο ακόμη συνεργούς τους αφαίρεσαν από φαρμακείο στην περιοχή της Τούμπας διάφορα προϊόντα αξίας 276 ευρώ.

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.