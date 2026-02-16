MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε χασίς, κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη και μαχαίρι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 49 ετών, προχώρησαν χθες το πρωί, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, το προηγούμενο βράδυ (14/2), εντοπίστηκε ο 42χρονος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει αγοροπωλησία ναρκωτικών ουσιών με 34χρονο άνδρα, από την κατοχή του οποίου κατασχέθηκε μία συσκευασία με μεθαμφεταμίνη, βάρους 2 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και ο 49χρονος άνδρας και σε έρευνα οικίας που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 1 συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους 169 γραμμαρίων,
• 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 8 γραμμαρίων,
• 1 συσκευασία με κεταμίνη, βάρους 0,4 γραμμαριών,
• 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
• ένα μαχαίρι.

Κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του 42χρονου άνδρα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Θεσσαλονίκη

