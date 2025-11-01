MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και κάνναβης

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, συνελήφθησαν χθες (31 Οκτωβρίου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, δύο αλλοδαποί άνδρες για πώληση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι άνδρες εντοπίστηκαν τη στιγμή πώλησης ναρκωτικών ουσιών και κατασχέθηκε:

– ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 507 γραμμαρίων και
– ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 1.050 γραμμαρίων.

Το συνολικό προσδοκώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται στα 20.000 ευρώ.

Κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν και 3 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στη κατοχή τους.

Τέλος, οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη Ναρκωτικά

