Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 49χρονο που οδηγούσε ΙΧ χωρίς πινακίδες και δίπλωμα

Στη σύλληψη ενός 49χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς χθες το βράδυ, τον έπιασαν να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Δενδροποτάμου, ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας και η άδεια ικανότητας οδήγησης, σε προγενέστερο χρόνο, κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ.