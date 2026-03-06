MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 49χρονο που οδηγούσε ΙΧ χωρίς πινακίδες και δίπλωμα

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 49χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς χθες το βράδυ, τον έπιασαν να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Δενδροποτάμου, ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας και η άδεια ικανότητας οδήγησης, σε προγενέστερο χρόνο, κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Θεσσαλονίκη

