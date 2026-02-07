MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 47χρονο που διέρρηξε σταθμευμένο όχημα στο κέντρο της πόλης

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Χειροπέδες σε ένα άτομο για κλοπή πέρασαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για 47χρονο ημεδαπό, ο οποίος αφού διέρρηξε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή του κέντρου πόλης, αφαίρεσε από το εσωτερικό του μία σακούλα με διάφορα αντικείμενα του ιδιοκτήτη.

Από την κατοχή του δράστη κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

