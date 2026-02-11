Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 41χρονο που καταδικάστηκε σε πενταετή κάθειρξη για εικονικά τιμολόγια αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος
THESTIVAL TEAM
Χειροπέδες σε 41χρονο φυγόποινο πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε 5ετή κάθειρξη για παράβαση του νόμου περί έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση.
Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εκτέλεση της ποινής.
