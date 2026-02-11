Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 22χρονο που ήταν καταζητούμενος από τις κυπριακές Αρχές για εγκληματική οργάνωση και εμπρησμό
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας 22χρονος από την Κύπρο συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη καθώς καταζητείται από τις Αρχές της χώρας του.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε βάρος του 22χρονου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, με το οποίο ζητείται η σύλληψη και η παράδοσή του στις Κυπριακές Αρχές, για εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό και παράνομα έσοδα.
Τον νεαρό εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.
