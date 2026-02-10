Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 10 αλλοδαπούς που διέμεναν παράνομα στη χώρα

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε στοχευμένη δράση, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Από χθες το απόγευμα έως και σήμερα τα ξημερώματα διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς, κατά τους οποίους:

Ελέγχθηκαν (117) άτομα και (9) οχήματα,

Προσήχθησαν (12) άτομα και

Συνελήφθησαν (3) εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Πέραν της προαναφερόμενης δράσης, κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί της ίδιας Διεύθυνσης, αλλά και της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν επιπλέον επτά (7) άτομα, καθώς στο πλαίσιο ελέγχων διαπιστώθηκε ότι στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.