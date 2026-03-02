Θεσσαλονίκη: Αποκλείστηκε η περιοχή στον Εύοσμο που βρέθηκε πυρομαχικό υλικό – Γίνονται έρευνες από τον Στρατό σε μεγάλη έκταση

Αποκλεισμένη είναι από σήμερα η έκταση όπου εντός αυτής εντοπίστηκε πυρομαχικό υλικό στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης άνωθεν της Περιφερειακής Οδού.

Να θυμίσουμε πως την Καθαρά Δευτέρα, διερχόμενοι πολίτες που πετούσαν τον χαρταετό εντόπισαν οξειδωμένο βλήμα και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Από εκείνη τη μέρα και μέχρι σήμερα στην περιοχή, επί της οδού Ωκεανού με Παπάγου υπήρχε 24ωρη αστυνομική φύλαξη της έκτασης, ενώ σήμερα για πρώτη φορά έκανε την εμφάνισή του ο Στρατός ο οποίος όλο το πρωί και μέχρι αργά το μεσημέρι “σκάναρε” το οικόπεδο για τυχόν παρουσία και άλλων πυρομαχικών.

Επίσης περιμετρικά της έκτασης τοποθετήθηκε πλέγμα περίφραξης με την ένδειξη “ύποπτος χώρος, κίνδυνος”.

Tέλος να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο οικόπεδο υπάρχουν και εργασίες ανέγερσης νεόδμητης οικοδομής.

