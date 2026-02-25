MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εντόπισαν… πυρομαχικό υλικό ενώ πετούσαν χαρταετό στον Εύοσμο

Ένα οξειδωμένο βλήμα εντοπίστηκε από πολίτες που πήγαν να πετάξουν χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα στην περιοχή άνωθεν Περιφερειακού στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Καθαράς Δευτέρας πολίτες που πήγαν να πετάξουν χαρταετό στην περιοχή πάνω από τον Περιφερειακό εντόπισαν πυρομαχικό υλικό μέσα σε οικόπεδο επί της οδού Ωκεανού.

Στο σημείο άμεσα κλήθηκε η αστυνομία η οποία απέκλεισε το χώρο και μέχρι και σήμερα φυλάει το σημείο που έχει βρεθεί το οξειδωμένο βλήμα, προκειμένου να έρθει κλιμάκιο του στρατού και να το παραλάβει με ασφάλεια.

Εύοσμος Θεσσαλονίκη

