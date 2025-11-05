Θεσσαλονίκη: 88 συλλήψεις και πάνω από 3.000 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε τέσσερις μήνες στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”

Στη σύλληψη 88 ατόμων προχώρησαν οι αρχές της Θεσσαλονίκης στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 26.223 αστυνομικοί έλεγχοι, από το σύνολο των Τμημάτων της Διεύθυνσης και συνελήφθησαν 88 άτομα, εκ των οποίων:

67 άτομα για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών,

4 άτομα για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών,

5 άτομα για παράβαση του Νόμου περί όπλων,

4 άτομα για εκκρεμή Ευρωπαϊκά Εντάλματα,

3 άτομα για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις,

3 άτομα για ενδοοικογενειακή βία και

2 άτομα για παράβαση του Κώδικα περί αεροπορικού δικαίου.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 5.975 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.099 παραβάσεις, εκ των οποίων:

• 321 σε τουριστικά λεωφορεία, όπου:

68 αφορούσαν σε ανεπαρκή ημερήσια ανάπαυση,

62 αφορούσαν σε υπέρβαση εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης,

12 αφορούσαν σε οδήγηση χωρίς κάρτα και

179 αφορούσαν στη γενικότερη οδήγηση χωρίς ορθή χρήση των φύλλων καταγραφής ταχογράφου, την μη ορθή λειτουργία του ταχογράφου, την αντικανονική χρήση κλ.π

• 400 σε Δ.Χ.Ε. ΤΑΞΙ, όπου:

12 αφορούσαν στη λήξη ειδικής άδειας,

10 αφορούσαν σε παραλαβή επιβατών εκτός προκαθορισμένου χώρου παραλαβής,

18 μη λειτουργία ταξιμέτρου,

10 καθαριότητα – κάπνισα εντός οχήματος και

350 αφορούσαν γενικότερα τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας των Δ.Χ.Ε. οχημάτων

• 22 σε Ι.Χ.Ε. οχήματα εκμίσθωσης (τύπου VAN) όπου:

10 αφορούσαν σε υποκλοπή μεταφορικού έργου και

12 αφορούσαν σε λοιπές παραβάσεις

• 2.356 σε Ι.Χ.Ε. οχήματα όπου:

629 αφορούσαν σε στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ,

92 σε στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

80 υπερβολική ταχύτητα,

2 παραβάσεις μέθης,

1.288 για παράνομη στάθμευση και

265 για λοιπές παραβάσεις.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών που μετακινούνται καθημερινά από και προς το αεροδρόμιο.