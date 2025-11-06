Θεσσαλονίκη: 73χρονη περιέλουσε με βενζίνη εξώπορτα 65χρονου και πέταξε αναμμένο βαμβάκι για να τον κάψει

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑ.Σ, έπειτα από μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 73χρονης αλλοδαπής, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, το Σεπτέμβριο του 2025 στην Πολίχνη, περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα της οικίας 65χρονου, καθώς και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της κόρης του και πέταξε αναμμένο βαμβάκι, προκειμένου να θέσει φωτιά, πλην όμως η πράξη έγινε αντιληπτή από τον ανωτέρω, ο οποίος απομάκρυνε το βαμβάκι, χωρίς να προκληθούν φθορές.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.