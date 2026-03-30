Θεσσαλονίκη: 48χρονος έγινε ο φόβος και τρόμος στη νέα παραλία – Χτύπησε και λήστεψε τρεις γυναίκες μέσα σε τρεις μέρες

Τέλος στη δράση ενός 42χρονου ο οποίος σκορπούσε τρόμο σε γυναίκες στην νέα παραλία Θεσσαλονίκης, έβαλε η Ελληνική Αστυνομία. Ο 48χρονος μέσα σε λίγες ημέρες χτύπησε και λήστεψε τρεις γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή της νέας παραλίας, ενώ όπως διαπιστώθηκε, κατείχε και κλεμμένη μοτοσικλέτα την οποία βούτηξε ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης κατάφεραν χθες να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες στον 48χρονο. Χθες το μεσημέρι ο άνδρας αφαίρεσε με άσκηση σωματικής βίας από 19χρονη το κινητό της τηλέφωνο, στη νέα παραλία.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας προέκυψε ότι ο 48χρονος, λίγο νωρίτερα χθες, με άσκηση σωματικής βίας είχε αφαιρέσει από μια 73χρονη ένα κινητό τηλέφωνο και μία σακούλα με διάφορα προϊόντα, ενώ κατελήφθη να κατέχει δίκυκλη μοτοσικλέτα, την οποία είχε αφαιρέσει το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 27 Μαρτίου, με άσκηση σωματικής βίας αφαίρεσε από 34χρονη αλλοδαπή στη νέα παραλία, 1 τσάντα, που περιείχε τα χρηματικά ποσά των 250 ευρώ και 1.000 Λέου, 2 τραπεζικές κάρτες καθώς και ταξιδιωτικά έγγραφα.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πέραν της μοτοσικλέτας, το χρηματικό ποσό των 20.863,90 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 1.330 Λέου, 1 τανάλια, 4 κινητά τηλέφωνα και 1 σακούλα με διάφορα προϊόντα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.