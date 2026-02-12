Θεσσαλονίκη: 31χρονος καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος

Ένας 31χρονος φυγόποινος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς αν και ήταν καταδικασμένος σε ποινή φυλάκισης, κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 8 μηνών, για απείθεια, επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.