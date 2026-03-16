Θεσσαλονίκη: 30χρονος προσπάθησε να διευκολύνει την παράνομη έξοδο γυναίκας από τη χώρα και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού και μίας 29χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα και χρήση ταξιδιωτικού εγγράφου άλλου προσώπου, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αρχές έπιασαν τον 30χρονο μέσα στο αεροδρόμιο να διευκολύνει την παράνομη έξοδο της 29χρονης προς χώρα της Ευρώπης, παρέχοντάς της γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα της δικής του οικογένειας.