Θεσσαλονίκη: 24χρονος μπήκε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του με φίλο του και το έκαναν άνω-κάτω

Φωτογραφία: Intime
Ένας 24χρονος άνδρας μπούκαρε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του μαζί με έναν 19χρονο φίλο του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και το έκαναν άνω-κάτω!

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες μπήκαν στην οικία της 21χρονης στην περιοχή της Ν. Μηχανιώνας και προκάλεσαν αναστάτωση του χώρου, φθορές σε ηλεκτρικές μικροσυσκευές, ενώ αφαίρεσαν και διάφορα οικιακά και προσωπικά αντικείμενα της παθούσας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.000 ευρώ.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2) στη σύλληψη των δύο ανδρών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Θεσσαλονίκη

