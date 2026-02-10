Θεσσαλονίκη: 21χρονος είχε στο σπίτι του 723 πλαστά 20ευρα!

Ένας 21χρονος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη για παραχάραξη νομίσματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του νεαρού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

723 πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ,

ένα πιστόλι «ρέπλικα» με σιγαστήρα και

μία σιδερογροθιά.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.