Θεσσαλονίκη: 16 καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, με τη συνδρομή συναδέλφων τους των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:
- (64) άτομα και
- (39) οχήματα.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διαπιστώθηκαν (16) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές.
Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.
