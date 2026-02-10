MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 16 καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, με τη συνδρομή συναδέλφων τους των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • (64) άτομα και
  • (39) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διαπιστώθηκαν (16) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

