ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ταυτοποιήθηκε ο συνεργός του 51χρονου Γεωργιανού που έκλεψε 11.000 ευρώ από διαμέρισμα στη Βέροια

Ταυτοποιήθηκε ο συνεργός του 51χρονου Γεωργιανού που έκλεψε στα τέλη Ιανουαρίου του 2026, 11.000 ευρώ από διαμέρισμα στη Βέροια.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής. Οι δύο δράστες, το πρωί της 28ης Ιανουαρίου 2026, παραβίασαν την είσοδο διαμερίσματος και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 11.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, ταυτοποιήθηκε ως συνεργός του 51χρονου, ένας 51χρονος Γεωργιανός.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν προχθές το μεσημέρι σε περιοχή της Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης, να επιβαίνουν σε όχημα και σε έρευνα του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία (πένσα, κατσαβίδι κ.α.), καθώς και κοσμήματα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.

Βέροια

