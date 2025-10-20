Ταυτοποιήθηκε ο αστυνομικός που μετέφερε ψυγείο με περιπολικό – Κλήθηκε για κατάθεση

Αίσθηση προκάλεσε το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απεικόνιζε ένα περιπολικό να κινείται με ανοιχτό πορτ μπαγκάζ και να μεταφέρει ένα ψυγείο.

Σύμφωνα με το cnn.gr, ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί στο Γ’ Τμήμα Τροχαίας Βορειονατολικής Αττικής και αναμένεται να κληθεί για κατάθεση προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Στο βίντεο που ανέβασε χρήστης στο TikTok έχει ήδη γίνει viral διακρίνεται ένα περιπολικό να κινείται σε δρόμο του Καματερού. Ωστόσο, το περιπολικό φαίνεται να έχει φορτωμένο στο πορτμπαγκάζ ένα… ψυγείο.

Την ώρα του περιστατικού ήταν εκτός υπηρεσίας και εκτός τομέα ευθύνης, καθώς βρισκόταν στο Καματερό, αναφέρει το cnn.gr.