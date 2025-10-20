Viral βίντεο στο TikTok με περιπολικό που κουβαλάει ψυγείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ 

Viral έγινε στο Tik Tok ένα περιπολικό που φαίνεται να κουβαλάει ένα… ψυγείο στο πορτ παγκάζ.

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα «το περιπολικό δεν είναι ταξί», σε μια ευθεία αναφορά στη φράση που φέρεται να είπαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην 28χρονη Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν από τη δολοφονία της.

Το βίντεο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα social media, με τους χρήστες να εκφράζουν οργή και ειρωνεία.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι για το βίντεο διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.