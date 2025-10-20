MENOY

ΧΑΛΑΡΑ

Viral βίντεο στο TikTok με περιπολικό που κουβαλάει ψυγείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ 

THESTIVAL TEAM

Viral έγινε στο Tik Tok ένα περιπολικό που φαίνεται να κουβαλάει ένα… ψυγείο στο πορτ παγκάζ.

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα «το περιπολικό δεν είναι ταξί», σε μια ευθεία αναφορά στη φράση που φέρεται να είπαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην 28χρονη Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν από τη δολοφονία της.

Το βίντεο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα social media, με τους χρήστες να εκφράζουν οργή και ειρωνεία.

Δείτε το βίντεο:

@angelos___xxxxxl

το περιπολικό δεν είναι ΤΑΞΊ

♬ πρωτότυπος ήχος – Κωνσταντίνος Τελίδης

Σημειώνεται ότι για το βίντεο διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ελληνική Αστυνομία

