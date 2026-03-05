Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι για τον μαχαίρωμα 17χρονου έξω από λύκειο στον Άγιο Παντελεήμονα

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 17χρονου μαθητή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο 16χρονους, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος του ανήλικου.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίησή τους φαίνεται πως έπαιξε το υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές. Στα βίντεο καταγράφεται τόσο η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι στον 17χρονο όσο και η διαφυγή των δραστών.

Σε ένα από τα βίντεο, το οποίο εξετάζουν οι αστυνομικοί, και εξασφάλισε το ΕΡΤnews φαίνονται οι δράστες να τρέχουν να διαφύγουν. Διακρίνονται περισσότερα από 12 άτομα να τρέχουν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σημείο της επίθεσης. Ορισμένοι φορούν κουκούλες, ενώ άλλοι έχουν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πριν από το μαχαίρωμα προηγήθηκε έντονη συμπλοκή μεταξύ νεαρών έξω από το σχολικό συγκρότημα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν συνολικά 5 έως 6 άτομα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν ομάδα 5- 6 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 17χρονο μαθητή.

Λίγο μετά τις 14:00, καθηγητής του σχολείου ειδοποίησε την αστυνομία αναφέροντας ότι μαθητής του έχει τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 17χρονου, η ομάδα των δραστών τον πλησίασε στο πεζοδρόμιο και ένας από αυτούς τον χτύπησε με μαχαίρι τύπου κραμπίτ στον μηρό.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.