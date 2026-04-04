Συνελήφθησαν αδέρφια για διακίνηση ναρκωτικών σε 17χρονο στην Πάτρα

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Αρόης, στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, συνελήφθησαν δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 25 ετών, ένας 17χρονος, καθώς και η μητέρα του τελευταίου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο ενώ είχε προμηθευτεί μικροποσότητα κάνναβης από έναν εκ των δύο αδελφών.

Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε στον 17χρονο, βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη συνέχεια σε έρευνα στην οικία των δύο αδελφών, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, περίπου 57 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

