MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη ξανά ο Χρήστος Μαυρίκης – Οδηγείται στη φυλακή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη ξανά ο Χρήστος Μαυρίκης και οδηγείται στη φυλακή, ύστερα από σχετικό βούλευμα για αντικατάσταση του κατ’ οίκον περιορισμού με το μέτρο της προσωρινής κράτησης.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, από το τμήμα εκτελέσεως ποινών σήμερα το μεσημέρι, εκδόθηκε βούλευμα με το οποίο διατάσσεται η αντικατάσταση με προσωρινή κράτηση, του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονικό βραχιολάκι στην οικία του.

Μετά από την εξέλιξη αυτή ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη και προσήχθη στο ΤΔΔΕ Σπάτων.

Η εξέλιξη αφορά στο τελευταίο περιστατικό που μπλέχθηκε ο Χρήστος Μαυρίκης για άσκοπους πυροβολισμούς στο σπίτι του στα Σπάτα, την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Ο Μαυρίκης που είχε γίνει γνωστός από την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών του 1989 και πρόσφατα απασχόλησε και πάλι λόγω της εμπλοκής του σε υπόθεση χρηματισμού δικαστικού, σε αυτό το τελευταίο περιστατικό, ύστερα από διαπληκτισμό με γείτονά του για κάποια οικονομική διαφορά πυροβόλησε στον αέρα μπροστά σε άλλους γείτονές του, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ένα παιδί.

Ελληνική Αστυνομία Χρήστος Μαυρίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Eurovision 2026: Ο Akylas θα τραγουδήσει το “Ferto” στον εθνικό τελικό της Σερβίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Άλιμος: Βίντεο – ντοκουμέντο με την τρελή πορεία μεθυσμένης οδηγού που τράκαρε 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

ΕΔΕ για την… άφαντη παιδίατρο στη Ζάκυνθο – Γεωργιάδης: “Συγγνώμη για την συμπεριφορά της γιατρού”

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τζέι Ντι Βανς: “Ο Ντόναλντ Τραμπ προτιμά διπλωματική λύση με το Ιράν”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ακόμη δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο σε περίπτερο στη Γαστούνη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι Ρομά που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό περιπτερά στη Γαστούνη