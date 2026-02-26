Συνελήφθη ξανά ο Χρήστος Μαυρίκης – Οδηγείται στη φυλακή

Συνελήφθη ξανά ο Χρήστος Μαυρίκης και οδηγείται στη φυλακή, ύστερα από σχετικό βούλευμα για αντικατάσταση του κατ’ οίκον περιορισμού με το μέτρο της προσωρινής κράτησης.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, από το τμήμα εκτελέσεως ποινών σήμερα το μεσημέρι, εκδόθηκε βούλευμα με το οποίο διατάσσεται η αντικατάσταση με προσωρινή κράτηση, του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονικό βραχιολάκι στην οικία του.

Μετά από την εξέλιξη αυτή ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη και προσήχθη στο ΤΔΔΕ Σπάτων.

Η εξέλιξη αφορά στο τελευταίο περιστατικό που μπλέχθηκε ο Χρήστος Μαυρίκης για άσκοπους πυροβολισμούς στο σπίτι του στα Σπάτα, την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Ο Μαυρίκης που είχε γίνει γνωστός από την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών του 1989 και πρόσφατα απασχόλησε και πάλι λόγω της εμπλοκής του σε υπόθεση χρηματισμού δικαστικού, σε αυτό το τελευταίο περιστατικό, ύστερα από διαπληκτισμό με γείτονά του για κάποια οικονομική διαφορά πυροβόλησε στον αέρα μπροστά σε άλλους γείτονές του, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ένα παιδί.