Συνελήφθη τοκογλύφος στη Λάρισα μετά από αστυνομική επιχείρηση

Στη σύλληψη ενός Έλληνα προχώρησαν οι Αρχές στη Λάρισα για το αδίκημα της τοκογλυφίας και της εκβίασης, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική καταγγελία θύματος του συλληφθέντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος μαζί με ένα ακόμα άτομο, μετά από δανεισμό χρηματικών ποσών, προχώρησαν σε -κατά περίπτωση- εξύβριση, λεκτικές απειλές και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του καταγγέλλοντος, απαιτώντας την καταβολή υπέρογκων τοκογλυφικών δόσεων, παρά το ότι το θύμα είχε ήδη προχωρήσει στην επιστροφή μεγάλου μέρους των χρημάτων που είχε δανειστεί.

Το θύμα, κατόπιν υπόδειξης των δυνάμεων της Αστυνομίας, κανόνισε συνάντηση με τον δράστη, ο οποίος και συνελήφθη την ώρα που παραλάμβανε το ποσό των 1.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Το ανωτέρω χρηματικό ποσό κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και για τον συνεργό του, που επίσης κατηγορείται για τα αδικήματα της τοκογλυφίας και της εκβίασης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

“Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 1-12-2025 στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη ημεδαπού, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εκβίασης και της τοκογλυφίας.

Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 1-12-2025 στη Λάρισα, στο πλαίσιο προκαθορισμένης συνάντησης, συνελήφθη ο ένας από τους κατηγορούμενους, κατά τη διάρκεια παραλαβής προσημειωμένου χρηματικού ποσού ύψους -1.000- ευρώ, το οποίο αποτελούσε μέρος τοκογλυφικής δόσης που είχε απαιτήσει προηγουμένως.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας”.