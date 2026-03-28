Συνελήφθη στη Ρόδο 45χρονος για απειλή με μαχαίρι, όπλα και ναρκωτικά

Στα χέρια των αρχών της Ρόδου βρίσκεται 45χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες( Παρασκευή 27 Μαρτίου) για ενδοοικογενειακή βία, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οπλοκατοχή.

Συμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο συλληφθείς κατηγορείται ότι απείλησε με μαχαίρι τη θεία του, με την οποία διέμεναν μαζί.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κατέσχεσαν στην κατοικία του:

  • Πιστόλι (replica) με γεμιστήρα
  • 6 μαχαίρια
  • 4 γραμμάρια κοκαΐνης
  • 4 ζυγαριές ακριβείας
  • 2 θρυμματιστές κάνναβης
  • 2 βούρδουλες
  • 900 ευρώ
  • Συσκευή άτμισης κάνναβης
  • Ναρκωτικό – φαρμακευτικό δισκίο χωρίς ιατρική συνταγή

O 45χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου

