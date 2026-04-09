Συνελήφθη 42χρονος στη Νίκαια για απάτες άνω των 376.000 ευρώ

Με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων, 42χρονος ημεδαπός εξαπατούσε πολίτες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 376.000 ευρώ.

Ο άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της 6ης Απριλίου 2026 στη Νίκαια από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής της ΓΑΔΑ, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 10 ετών για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2019, δρούσε μαζί με συνεργό του, πείθοντας τα θύματά του να επενδύσουν χρήματα σε υποτιθέμενες ευκαιρίες στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Συνολικά, φέρεται να εμπλέκεται σε 27 περιπτώσεις απάτης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

