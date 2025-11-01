MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για εξαφάνιση 17χρονης – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στις 27/10/25, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης η Τζουλίντα Π., 17 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (01/11) και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Τζουλίντα, έχει ύψος 1,67 μ., κανονικό βάρος, έχει μακριά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

