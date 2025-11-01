MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η 17χρονη που είχε εξαφανιστεί το βράδυ της Παρασκευής

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αίσιο τέλος είχε η περίπτωση εξαφάνισης 17χρονης από τη Θεσσαλονίκη. Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης το μεσημέρι του Σαββάτου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της. Η Αστυνομία έκανε το έργο της και κατάφερε να εντοπίσει την νεαρή στην περιοχή της Κατερίνης. Εντοπίστηκε έπειτα από τηλεφώνημα που πραγματοποίησε σε πρόσωπο της οικογένειάς της. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και παραδόθηκε στους οικείους της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

Ο Σέρλοκ Χολμς επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για λίγες παραστάσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Τραγωδία στον Βόλο: 44χρονος κατέρρευσε στο σπίτι της μητέρας του και πέθανε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Θαν. Παπαθανάσης: Με ψεύτικο προφίλ μου επικοινωνούν με πολίτες – Μη δώσετε προσωπικά στοιχεία ή χρήματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Μακελειό στο Ηράκλειο: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες μετά από πυροβολισμούς στα Βορίζια – Είχε προηγηθεί έκρηξη βόμβας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος ο οποίος σκότωσε τον 54χρονο στη γιορτή του κάστανου

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Πρίγκιπας Άντριου: “Έφερε 40 ιερόδουλες σε τέσσερις μέρες σε πεντάστερο ξενοδοχείο της Ταϊλάνδης”