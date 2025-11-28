MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης στο Χαλάνδρι

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 17χρονης στο Χαλάνδρι, στην Αττική.

Η Θεοδώρα Κ. εξαφανίστηκε στις 25 Νοεμβρίου και «το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Θεοδώρα Κ. έχει ύψος 1,66 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Φορούσε άσπρο φούτερ, γκρι φόρμα παντελόνι, γούνινες μαύρες παντόφλες και είχε σακίδιο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Χαλάνδρι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ο Θέμης Καραμουρατίδης στηρίζει τη Νατάσσα Μποφίλιου: Η μουσική του Χατζιδάκι δεν μας ανήκει, δεν είναι όλων, είναι πάνω από όλους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία και απόδραση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται από σήμερα τους Διεθνείς Αγώνες GoalBall “EGCA European Cup 2025” – Το πρόγραμμα

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Έλλη Κοκκίνου: Έβαζαν σημάδι στο ντεκολτέ με τα γαρύφαλλα – Έχω γυρίσει χέρι και έχω πει “θα στο σπάσω”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Ξάνθη: Πολίτες ύψωσαν σταυρό 10 μέτρων στο όρος Αυγό και κλήθηκαν σε απολογία από τη δασική υπηρεσία