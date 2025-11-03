MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονης από τη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

Εξαφανίστηκε χθες, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 18:30, από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, η Ελευθερία Λ., 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Λ. έχει ύψος 1,62 μ., ζυγίζει 40 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη ζακέτα, μαύρο γιλέκο και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News

