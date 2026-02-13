Σύλληψη αστυνομικού για ενδοοικογενειακή βία στη Βόρεια Εύβοια
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε το βράδυ της Τσικνοπέμπτης 12 Φεβρουαρίου στη Βόρεια Εύβοια με αποτέλεσμα να συλληφθεί ένας αστυνομικός.
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του eviareporter.gr οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη συναδέλφου τους σε περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, μετά από καταγγελία της συζύγου του η οποία ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό ξεκίνησε ως φραστικό επεισόδιο, το οποίο στη συνέχεια κλιμακώθηκε σε σωματική επίθεση.
Ο καταγγελλόμενος, αστυνομικός ηλικίας περίπου 40 ετών, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δεν έχει δώσει ακόμα δείγμα DNA η μητέρα της Λόρα – Τηλεδιάσκεψη γερμανικής και ελληνικής αστυνομίας για την εξαφάνισή της
- Εκτίμηση-σοκ για τη Λίντσεϊ Βον που τραυματίστηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: “Μπορεί να ακρωτηριαστεί το πόδι της”
- Χρίστος Δήμας: Αυτοψία σε αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου “Κόρινθος – Πάτρα”