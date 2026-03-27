Σύλληψη 47χρονου στην Κέρκυρα για διακίνηση ναρκωτικών και επίθεση κατά αστυνομικών – Δείτε βίντεο

Στη σύλληψη ενός 47χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στην Κέρκυρα, το απόγευμα της 26ης Μαρτίου, με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 47χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε στην περιφερειακή περιοχή της πόλης της Κέρκυρας από τους αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο άνδρας αντιστάθηκε, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον μπροστινό προφυλακτήρα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με 2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Δείτε βίντεο:

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 47χρονος ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών, ενώ αναζητείται ακόμη ένας συνεργός του.

Τέλος, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.