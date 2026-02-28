MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: 128 προσαγωγές και 3 συλλήψεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 128 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν καπνογόνα και ναυτική φωτοβολίδα.

Επιπρόσθετα σε στοά στην οδό Ερμού εντοπίστηκε σακούλα με 7-8 μπουκάλια βενζίνης για κατασκευή μολότοφ ωστόσο δεν προέκυψε κάποια σύλληψη για τα ευρήματα.

Σύνταγμα Τέμπη

