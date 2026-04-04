Σοβαρό τροχαίο στο Ναύπλιο, τραυματίστηκε οδηγός αυτοκινήτου – Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ναύπλιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά οδηγός.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην παραλιακή Ναυπλίου-Νέας Κίου στο ύψος μεγάλου σούπερ μάρκετ.

Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες συγκρούστηκαν μετωπικά ένα αυτοκίνητο και ένα ημιφοργηγάκι, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της οδηγού του ΙΧ.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό της οδηγού, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η τροχαία Ναυπλίου διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

