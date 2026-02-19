Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στον Παρνασσό: Μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο ορειβατών στον Παρνασσό που χάθηκαν νωρίτερα όταν για άγνωστη προς το παρόν αιτία αποπροσανατολίστηκαν στη θέση Γεροντόβραχος.

Σύμφωνα με το protothema.gr, αν και αρχικά είχαν θεωρηθεί αγνοούμενοι, στη συνέχεια οι δύο άνδρες κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τις Αρχές και να ενημερώσουν ότι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Όπως ανέφεραν, βρίσκονταν σε καλή φυσική κατάσταση και δεν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ, αλλά και δυνάμεις της πυροσβεστικής που έχουν ήδη προσδιορίσει κατά προσέγγιση το σημείο όπου βρίσκονται οι δύο ορειβάτες.

Οι διασώστες κινήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω του δύσβατου εδάφους και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο βουνό.

Στελέχη των υπηρεσιών που επιχειρούν είναι καθησυχαστικοί ως προς την κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η επιχείρηση προσέγγισης απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, μέχρι να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η μεταφορά τους σε προσβάσιμο σημείο.