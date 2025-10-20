Σοκάρουν οι καταγγελίες αστυνομικού για ξυλοδαρμό από συνάδελφό της μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αστυνομικό, η οποία στο παρελθόν είχε απασχολήσει την επικαιρότητα λόγω καταγγελιών για πολυτελή ζωή με ταξίδια στο Ντουμπάι και στη Μύκονο – καταγγελίες που δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ από τις αρμόδιες αρχές.

Η ίδια αστυνομικός προχώρησε τώρα σε νέες, ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες εναντίον του πρώην συντρόφου της, επίσης εν ενεργεία αστυνομικού. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στο βίντεο που ανάρτησε, ο πρώην σύντροφός της την ξυλοκόπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κατάστημα, μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων.

Η γυναίκα παρουσιάζει και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό που, όπως αναφέρει, αποδεικνύει την επίθεση, προκαλώντας σοκ στους χρήστες του διαδικτύου. Μετά το περιστατικό, η αστυνομικός ενεργοποίησε το panic button στο κινητό της, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο συνάδελφοί της από την Άμεση Δράση. Ωστόσο, ο φερόμενος ως δράστης πρόλαβε να διαφύγει και δεν εντοπίστηκε ούτε στην κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αναρρωτική άδεια, ενώ εναντίον του έχει κινηθεί τόσο η ποινική όσο και η πειθαρχική διαδικασία. Εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η παθούσα αναφέρει πως έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, υποστηρίζοντας ότι ο συνάδελφός της είχε διαρρεύσει προσωπικά βίντεο από την ιδιωτική τους ζωή σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber, στις οποίες συμμετείχαν και άλλοι αστυνομικοί.

«Με εκβίαζε πως θα μου καταστρέψει τη ζωή αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο βίντεό της.

Το νέο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.