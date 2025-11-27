MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκαριστικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία 74χρονης στη Σαλαμίνα – Τι κατέγραψε το σύστημα ασφαλείας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοκ προκαλούν οι εικόνες–ντοκουμέντο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το εσωτερικό του σπιτιού της 74χρονης η οποία δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη 46χρονη νύφη της.

Το οπτικό υλικό που αποκαλύπτει το newsit.gr αποτυπώνει τον εφιάλτη που έζησε η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον ίδιο της τον συγγενή μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου η 46χρονη εμφανίστηκε πλήρως καλυμμένη, φορώντας μαύρα ρούχα, full face κουκούλα και γάντια.

Με το κινητό της κατάφερε να «τυφλώσει» μία από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να μην καταγραφεί η είσοδός της.

Αφού έσπασε ένα τζάμι, εισέβαλε στο σπίτι όπου η 74χρονη βρισκόταν στο κρεβάτι της. Η ηλικιωμένη, αντιλαμβανόμενη την παρουσία αγνώστου στον χώρο, προσπάθησε να τη συγκρατήσει και να την ηρεμήσει, χωρίς να γνωρίζει ότι είχε απέναντί της τη νύφη της.

Τα λάθη που «πρόδωσαν» τη δράστιδα

Παρότι η 46χρονη πίστευε ότι είχε σχεδιάσει το «τέλειο» έγκλημα, διέπραξε μια σειρά από λάθη. Αν και μετακίνησε την κάμερα ώστε να μη φανεί η είσοδός της, ξέχασε να απενεργοποιήσει τη λειτουργία καταγραφής ήχου. Το αποτέλεσμα ήταν το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας να αποθηκεύσει ολόκληρο τον διάλογο αλλά και τους βασανισμούς που ακολούθησαν.

Το ηχητικό υλικό φέρεται να περιλαμβάνει τις τελευταίες δραματικές στιγμές της 74χρονης, πριν δεχτεί τη φονική επίθεση. Από τους διαλόγους προκύπτει ότι το θύμα δεν αναγνώρισε τη φωνή της 46χρονης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η δράστιδα είχε φροντίσει να καλύψει όχι μόνο τα χαρακτηριστικά, αλλά και την ταυτότητά της.

«Σε παρακαλώ αγόρι μου πάρε τα λεφτά και φύγε. Άσε με να ζήσω, τα χρήματα είναι εκεί στις ρόδες. Πάρε τα και φύγε» φέρεται να είπε μεταξύ άλλων η 74χρονη.

Η φωτογραφία ντοκουμέντο που έχει στη διάθεση τους το newsit.gr αποτυπώνει το βίαιο και με μένος τρόπο που έδρασε η 46χρονη καθ’ ομολογία δολοφόνος. Το σπίτι είναι ακατάστατο, ενώ μια καρέκλα είναι πλημμυρισμένη από τα αίματα της 74χρονης γυναίκας.

Πίσω από αυτή υπάρχει το Πι που χρησιμοποιούσε η 74χρονη για να περπατάει και αμέσως μετά το έπιπλο με τις ρόδες που υπέδειξε το θύμα στη δολοφόνο ως το σημείο που είχε κρύψει τα χρήματα.

Δολοφονία Σαλαμίνα

