Κατερίνη: “Ήθελαν πραγματικά να με σκοτώσουν” λέει ο 54χρονος που δέχτηκε επίθεση από ληστές σε βενζινάδικο

Μια απίστευτη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026 στην Κατερίνη, όταν δύο άγνωστοι άνδρες επιτέθηκαν σε 54χρονο πωλητή κοσμημάτων, αρπάζοντας κοσμήματα αξίας άνω των 300.000 ευρώ.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος στο newsit.gr, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:00, όταν σταμάτησε σε βενζινάδικο στην Παλιά Εθνική Οδό Κατερίνης – Θεσσαλονίκης για να ελέγξει τα ελαστικά του αυτοκινήτου του. Τότε ένα μαύρο όχημα πλησίασε και ένας από τους δύο άνδρες μπήκε στο αυτοκίνητο του 54χρονου, εκμεταλλευόμενος ότι είχε αφήσει το παράθυρο ανοιχτό.

«Έχωσα τα χέρια μου στο παράθυρο και τον έπιασα. Με σύρθηκε για περίπου 400 μέτρα κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς για να με ρίξει. Στο τέλος με πέταξε πάνω σε άλλο αυτοκίνητο. Ευτυχώς, κατάφερα να σηκωθώ και ζήτησα βοήθεια», περιέγραψε ο πωλητής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά με κατάγματα στη μέση και το ισχίο.

Οι δράστες διέφυγαν, ενώ λίγη ώρα αργότερα το κλεμμένο αυτοκίνητο βρέθηκε καμένο σε σημείο της Εθνικής Οδού στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ο 54χρονος μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα με τη βοήθεια διερχόμενης γυναίκας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν τα τραύματά του.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι φέρονται να μιλούσαν άριστα ελληνικά και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Το θύμα δηλώνει πως οι ληστές «ήθελαν πραγματικά να με σκοτώσουν», ενώ οι αστυνομικές αναζητήσεις συνεχίζονται.