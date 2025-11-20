MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκάρει βίντεο άγριου ξυλοδαρμού κοπέλας από τέσσερα κορίτσια – Την κλωτσούν ακόμα και στο κεφάλι

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Τον προβληματισμό που προκαλούν τα κρούσματα βίας από ανήλικους επιτείνει ένα νέο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το STAR, φαίνονται τέσσερα νέα κορίτσια να ξυλοκοπούν άγρια μια άλλη κοπέλα, την οποία κάποια στιγμή σηκώνουν στον αέρα πριν να την πετάξουν ξανά στο έδαφος.

Ακόμα, δε, και όταν το θύμα του ξυλοδαρμού φαίνεται να μην αντιδρά, μια από τις κοπέλες συνεχίζει να την κλωτσάει με αγριότητα ακόμα και στο κεφάλι, με κάποια άλλη από τις συμμετέχουσες να λέει «όχι στο κεφάλι ρε, όχι στο κεφάλι».

Αν και δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον ξυλοδαρμό, σε άλλο πλάνο ακούγεται η κοπέλα που κλώτσησε το θύμα στο κεφάλι να λέει «το ήθελες; εμένα να βρίσεις μωρή καρι@@@;»

Δείτε το βίντεο

Βία ανηλίκων Ξυλοδαρμός

