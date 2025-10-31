MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκ στη Λάρισα: Κυνηγούσε με τσεκούρι γυναίκα στο δρόμο – Αναζητείται από τις Αρχές

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στη Λάρισα, όταν ένας 41χρονος άνδρας απείλησε με τσεκούρι μια 37χρονη γυναίκα στη συνοικία της Νεράιδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η γυναίκα είναι σύζυγος ξαδέλφου του δράστη, με τον οποίο υπήρχαν οικονομικές διαφορές.

Ο 41χρονος μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού αναζητώντας τον ξάδελφό του, και μη τον εντοπίζοντας, στράφηκε απειλητικά προς τη γυναίκα.

Η 37χρονη, πανικόβλητη, βγήκε στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια, ενώ περαστικοί και γείτονες επενέβησαν, με αποτέλεσμα ο δράστης να διαφύγει και να αναζητείται από τις Αρχές.

